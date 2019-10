Klopps Fazit: „Salzburg hat das richtig stark gemacht"

Trainer Jesse Marsch wusste, warum es in der ersten Hälfte noch nicht so gut gelaufen war: „Wir hatten zu viel Respekt vor dem Gegner. Die erste Hälfte war nicht gut, das war nicht unsere Spielweise.Die Intensität hat in vielen Bereichen gefehlt.“ Dafür war der Amerikaner, der nach dem 3:3 wegen übertriebenen Jubels verwarnt worden war, mit der Leistung nach der Pause natürlich zufrieden, ja mehr sogar: „Auf die zweite Halbzeit können wir stolz sein. Da war vieles wieder da. Aber der Gegner hat einfach extrem viel gefährlich. Wir waren nah dran, aber ein bisschen hat gefehlt. Wir haben aber gesehen, dass wir auf diesem Niveau mitspielen können, wenn wir unseren Fußball spielen.“