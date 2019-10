Nach dem Spektakel in Liverpool: Warum Salzburg stolz sein darf

"Es ist für alle komisch, Gratulationen für eine Niederlage zu bekommen", meinte ein sichtlich stolzer Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Sechs Gründe, warum das der Amerikaner zu Recht sein durfte ...

Torgefahr

Roter Stern Belgrad, SSC Napoli, Bayern München, FC Porto und FC Barcelona - diese fünf Klubs hatten in Liverpool in den vorherigen fünf Champions-League-Spielen im Stadion Anfield keinen einzigen Treffer erzielt, Salzburg gelangen gleich drei - und das in nur etwas mehr als 20 Spielminuten. Drei Tore in Liverpool hatten in der Champions League vor den Salzburgern erst drei Klubs erzielt: Barcelona, Chelsea und Real Madrid.