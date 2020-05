WAC rückt Sturm immer näher

Wolfsberg bleibt im Rennen um einen Europacup-Platz. Die Kärntner schlugen Sturm mit 1:0 und liegen nur noch einen Zähler hinter Sturm und Altach. Allerdings sei gesagt, dass auch ein fünfter Platz reicht, sollte Salzburg den Cup gewinnen.

Schon zu Beginn hätte es Elfmeter für die Gastgeber geben können, als Sturm-Tormann Gratzei den Wolfsberger Stürmer Trdina recht unwirsch aus dem Weg räumte.

Sturm hatte in der Folge leichte Feldvorteile, Gruber und Hadzic vergaben aber. Nicht so WAC-Mittelfeldakteur Wernitznig, dessen Tor allerdings wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Nach einem Zuspiel von Tadic, der sein Startelf-Debüt gab, scheiterte Schick an WAC-Tormann Dobnik. Kein berauschendes Spiel in der ersten Hälfte.

Die zweite und (gottlob) letzte Spielhälfte begann mit vielen Zusammenstößen und angeschlagenen Spielern. Und fast wäre das Ganze mit einem Eigentor aufpoliert worden. Baldauf befördert einen Hinterkopfball beinahe im eigenen Tor. Getroffen hat aber sein Kollege Kerhe, und dieses Mal ins richtiger Tor. Silvio überhob aus 16 Metern Gratzei, Kerhe drückte den Ball über die Linie. Der Brasilianer war auch der einzige Herr auf dem Platz, der publikumswirksam spielte. Ein Fallrückzieher von ihm landete auf der Latte. Jetzt dominierte der WAC, Sturm verlor das Konzept, einzig Tadic hatte noch eine Chance. Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg der Gastgeber in Ordnung.