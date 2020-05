Grödig schafft den Klassenerhalt

Grödig wollte die Theorie Praxis werden lassen. Gemeint war der Klassenerhalt, der noch nicht fixiert, aber doch nur noch Formsache war. Ein Sieg gegen Ried musste her, um Eventualitäten ins Abseits zu stellen, ein Sieg wurde es. Grödig bleibt Bundesligist, Das. Goldberg ist auch künftig eine Bühne für den Fußball der höchsten Klasse.

Und das war schon nach sieben Minuten klar: Völkl brachte die Salzburger mit 1:0 in Führung (4.), der Rieder Lainer erhöhte per Eigentor auf 2:0 (7.). Nach einer halben Stunde agierte Grödig numerisch überlegen, da Rieds Reifeltshammer nach einem Torraub vorzeitig duschen gehen durfte. Grödig hatte alles im Griff, Nutz traf per Freistoß die Stange. Pech.

Die Leistung der Rieder in der ersten Hälfte erhält das Prädikat erschreckend. Nach der Pause zeigten sie vermehrtes Bemühen, Thomalla hätte das Duell sogar spannend machen können, hätte er Goalie Stankovic bei einer Großchance bezwungen (52.). So erhöhte Tomi auf 3:0, ehe Thomalla doch noch zum 3:1 traf. Gleich darauf gab es wieder ein Eigentor zu bewundern, diesmal auf der anderen Seite durch Martschinko. Es stand nur noch 3:2, doch Grödig holte sich letztlich verdient den Sieg.