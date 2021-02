Salzburg dreht die Partie gegen die Austria

Nichts war es mit der erhofften Revanche: In Salzburg zog die Wiener Austria wenige Tage nach dem Cup-Aus auch in der Liga den Kürzeren, diesmal verloren die Violetten 1:3. Dabei machten sie über längere Strecken eine bessere Figur als noch im Cup.

Schon nach vier Minuten hatte Teigl die Top-Chance zur frühen Führung, Solet rettete in höchster Not auf der Linie. Danach hatte vor allem Koita seine Hetz’ mit der Austria-Abwehr. Einen Schuss wehrte Goalie Pentz mit einem sensationellen Reflex ab, Ebner rettete danach vor Berisha. Kurz danach tanzte Koita durch die violetten Reihen und schob den Ball unbedrängt am Eck vorbei.