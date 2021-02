Der LASK streitet über das Stadion und bleibt doch cool

Ein Tag, an dem der LASK schon viel früher als gewünscht in den Schlagzeilen war, endete mit einem beruhigenden Sieg: Cool, als wäre nichts gewesen, wurde in St. Pölten bei Minusgraden gestartet und schließlich mit 3:1 (2:0) gewonnen.

Ein neuer Corner-Trick landete über Trauner bei Peter Michorl – 0:1 (10.). Der starke Trauner holte einen Elfmeter heraus, den Philipp Wiesinger verwertete (33.). Direkt nach dem 0:2 scheiterte Schmidt an der Stange. Ansonsten lief der SKN, der das 3-4-3 der Linzer spiegeln wollte, meist hinterher.

Nach einem Muhamedbegovic-Kopfball zum 1:2 (65.) wurde es doch spannend. Schmidt vergab den Ausgleich (77.). Michorl köpfelte noch eine Ecke ein, 1:3 (83.).