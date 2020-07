Ried gewinnt in Wolfsberg

Für Ried hätte die Auswärtspartie besser beginnen können. Michele Polverino musste bei seinem Debüt nach sieben Minuten verletzt vom Platz. Dann ging Wolfsberg mit der ersten Chance in Führung. Jacobo traf nach einer Ecke (8.). Es dauerte gut 20 Minuten, dann schlug Ried zurück. Nach einem hohen Ball in den Strafraum setzte sich Patrick Möschl (1,73 m) per Kopf durch – gegen Standfest (1,80 m), Sollbauer (1,86) und Tormann Kofler (1,94). 1:1 nach 29 Minuten. Teamchef Koller sah eine Partie mit mehr Kampf als Klasse und beobachtete möglicherweise WAC-Tormann Kofler.

Keine Chance hatte dieser in Minute 56: Kragl brachte einen Freistoß in die Mitte, dort lief sich Rieds Janecek frei und erzielte sein erstes Tor in der Bundesliga. Der WAC kam nicht mehr zum Ausgleich. Auch, weil Referee Eisner in der Schlussphase richtig lag, als er weiterspielen ließ, als Lainer und Ziegl ohne Absicht vom Ball im Strafraum an der Hand getroffen wurden.