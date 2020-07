Freispiel für zehn Salzburger in der Südstadt

Es ist ein statistisches Detail, auf das die Salzburger nicht stolz sein werden: Am Mittwochabend wurde schon zum siebenten Mal in dieser Saison ein Spieler des Tabellenführers ausgeschlossen. Aber trotz 70-minütiger Unterzahl gewann Salzburg in der Südstadt problemlos mit 3:0.

Bei Admira debütierte U-20-Teamspieler Blutsch. Dem Ex-LASK-Spieler stand das jüngste Salzburger Mittelfeld der zehnjährigen Ära Red Bull gegenüber: Lazaro (18), Laimer (17), Keita (20) und Minamino (20) könnten alle noch in einer Unter-21-Mannschaft mitspielen.

Im Mittelpunkt der Partie stand aber zunächst ein anderer 20-Jähriger: Sabitzer brachte Salzburg mit seinem 12. Saisontor in der 12. Minute in Führung – dank gütiger Mithilfe von Schößwendter. Der Admira-Verteidiger hatte dem Ex-Admiraner den Ball aufgelegt.

Zehn Minuten später war die Partie für den derzeit überragenden Salzburger aber schon zu Ende: Nach einem Foul an Lackner im Mittelfeld wurde Sabitzer ausgeschlossen – eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber.

In Unterzahl mussten sich die bis dahin drückend überlegenen Salzburger erst finden. Die bemitleidenswerten Admiraner fanden eine Chance vor, die man nutzen muss, um gegen den Tabellenführer eine Chance zu haben: Schicker tauchte alleine vor Gulacsi auf, schoss den Keeper aber an (27.).

Es blieb die einzige Möglichkeit auf den Ausgleich, denn noch in der ersten Hälfte gelang Minamino sein erstes Ligator in Österreich: Der Japaner nützte die Verwirrung der Admira-Abwehr und schoss ein – 0:2 (38.).