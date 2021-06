Rapid feiert gegen Ried einen 3:1-Heimsieg

Damir Canadi (Rapid-Trainer): "Es ist nicht günstig, wenn du gleich in Rückstand gerätst nach einem schweren Spiel am Donnerstag. Die Mannschaft war aber über 90 Minuten geduldig, hat auf die Chancen gewartet. Dafür muss ich der Mannschaft ein Lob aussprechen. Nach der Pause haben wir einige Dinge verändert, Joelinton dann neben Kvilitaia mehr in die Box gebracht. Wir haben bis auf das Tor nichts zugelassen in der Defensive und uns vorne fünf, sechs hochkarätige Chancen herausgearbeitet. Das ist nicht einfach gegen einen tiefstehenden Gegner."

Zum Ausschluss von Rieds Peter Zulj: "Es war definitiv keine Schwalbe, keine Gelbe Karte, in einer Situation vorher hätte er aber eigentlich Rot sehen können. Ich habe den Schiedsrichter nicht auf einem hohen Niveau gesehen, es gab viele fragwürdige Situationen. Einen Mann mehr zu haben, war für uns eine bessere Situation."

Christian Benbennek (Ried-Trainer): "Heute war es anders als beim 0:5. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen und auch sehr gut gestanden und haben nicht so viel zugelassen. Der Knackpunkt war schon der Ausschluss von Peter Zulj. Wir brauchen nicht darüber reden, jeder hat es gesehen, außer der Schiedsrichter, der weiter darauf besteht, dass es eine Schwalbe war. Die Mannschaft hat aber bis zum Schluss gefightet, nie aufgegeben."