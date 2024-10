Nach dem Europacup-Höhepunkt: Rapid-Prüfung im Alltag von Altach

Es ist ein altbekanntes Muster: gute Leistung im Europacup, schlechtes Spiel im Liga-Alltag danach.

Rapid setzt alles daran, diesen Rhythmus am Sonntag zu durchbrechen. Nach dem 2:1-Erfolg am Mittwoch in der Conference League bei Basaksehir treffen die Hütteldorfer am Sonntag auf Altach und können von der Ausgangslage her beim Tabellenzehnten nur verlieren.