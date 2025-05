Was wurde schon in den vergangenen Wochen gerechnet, spekuliert, alles wieder verworfen und neu errechnet! Von Runde zu Runde änderte sich die Lage, verschoben sich Chancen und Möglichkeiten.

Fußball-Österreich erlebt den spannendsten Titelkampf in der Bundesliga seit der Gründung 1974. Auch 2010 gab es einen finalen Dreikampf, allerdings keinen so verwinkelten wie am kommenden Samstag. Gegen 19 Uhr wird er feststehen, der neue Meister. In Führung liegt Sturm, das seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen könnte. Im Windschatten der Grazer aber lauern die Austria und der WAC auf die Gelegenheit, auszuscheren und eine letzte entscheidende Attacke zu riskieren. Im Lotto wie in der Liga lautet das Motto: Alles ist möglich, nix ist fix.