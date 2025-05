Die Austria siegt und darf wieder vom Titel träumen

Am Ende feierten die Violetten mit den mitgereisten Fans über ein verdientes, aber bis zum Schluss erzittertes 2:1 beim WAC. Damit können beide Klubs noch in der letzten Runde den Meistertitel gewinnen.

7775 Zuschauer in der Lavanttalarena sorgten für einen Rekordbesuch. In der ersten Hälfte hatte die Austria mehr vom Spiel, verabsäumte es aber in Führung zu gehen. Fitz hatte sie recht früh gleich zwei Mal aus kurzer Distanz auf dem Fuß, einmal scheiterte Barry in einem Konter am starken WAC-Torhüter Polster. Die Austria kontrollierte den Ball und das Geschehen, agierte aber mitunter aber im Offensivspiel zu ungenau und umständlich.