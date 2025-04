Kühbauer über WAC-Erfolgslauf: "Double? Das wäre überirdisch!"

Man muss sich an die Gegebenheiten anpassen. Das ist das Wichtigste am Trainerjob. Ich arbeite mit dem System, das für meine Mannschaft am besten ist. Wir haben heuer die zweitmeisten Tore geschossen. Meine Mannschaft spielt den Fußball, den sie am besten kann, und nicht den, der im Moment up-to-date ist.

Die kleine Truppe. Klein von der Einwohnerzahl her und auch von den Möglichkeiten – und das meine ich nicht abwertend. Rapid und LASK sind da schon größere Klubs, aber die Arbeit bleibt dieselbe. Natürlich ist der Stresspegel bei Rapid höher, aber da habe ich mir nie viel Gedanken gemacht. Ich lese nicht Tag und Nacht, was in Foren geschrieben wird. Ich konzentriere mich mit meinem Trainerteam auf die Mannschaft.

Was schätzen Sie an der Arbeit beim WAC?

Es wurden oft Trainer der „alten Schule“ den sogenannten „Laptoptrainern“ gegenübergestellt. Wie viel Datentrainer muss man heutzutage schon sein?

Ich bin kein Laptop-Trainer, aber ich bin schon ein Trainer, der auf Daten schaut. Ich muss die aber nicht großartig bereden. Ich weiß von jedem Spieler alle Statistiken – was gut war, was schlecht war. Wichtig ist, dass wir als Trainer wissen, was wir besser machen müssen. Manche Trainer müssen das nach außen tragen, ich nicht. Die Daten sind das erste, was ich nach dem Spiel kriege, aber ich behalte sie für mich. Wenn dann aber ein Spieler meint, er spielt zu Unrecht nicht, dann zeige ich ihm das. Aber immer unter vier Augen.

Ist Ihnen wichtig, zu jedem Spieler einen eigenen Draht zu haben? Geht das überhaupt?

Ich versuche, so fair wie möglich zu sein, und Fairness bedeutet nicht immer dasselbe für jeden Spieler. Ein Spieler ist extrovertiert, der andere introvertiert. Aber diese persönliche Schiene beeinflusst mich nicht in der Entscheidung, wer spielt. Ich will den Spieler spielen lassen, der es am besten macht. Es ist mir schon sehr wichtig, den Spielern das Gefühl zu geben, dass wir nur gemeinsam etwas schaffen können. Am Tag nach dem Spiel – nicht am Spieltag – wird Klartext geredet. Das kann manchmal hart sein. Aber dann ist es auch erledigt. Ich brauche den Spieler ja nächste Woche wieder. Die menschliche Linie ist mir schon sehr, sehr wichtig.