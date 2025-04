Wie das Finale WAC - Hartberg die Vergabe der Europacup-Tickets ändert

Aus UEFA-Sicht hingegen bekommt das Cupsieger-Ticket endlich auch in Österreich jene Wertigkeit, die Europas Verband den Pokalgewinnern zuteilt. Es wird also so, wie es für die UEFA sein sollte, aber in der Bundesliga noch nie war.

Vorab: Die schwachen Europacup-Leistungen der Bundesligisten in der Vorsaison wirken sich nun aus. Der Meister steht 2025 nicht mehr fix in der Champions League, der Zweite ist nicht mehr fix in einer Ligaphase vertreten und auch der Dritte hat keine Garantie mehr für eine Ligaphase.

„Am Cup-Halbfinale hat mich vor allem interessiert, welche Auswirkungen das auf die Europacup-Startplätze haben kann. Aber sofort hatte ich da nicht ganz den Durchblick“, erzählt Rapid-Trainer Robert Klauß.

Das Prozedere ist tatsächlich etwas kompliziert, weil der sechste Platz eine Sonderrolle einnimmt: Der Letzte der Meistergruppe soll auf keinen Fall ein Liga-Ticket für den Europacup bekommen, könnte aber heuer den Cup gewinnen.