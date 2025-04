Schock in St. Pölten nach Investoren-Aus - wie der SKN überleben will

Francis war regelmäßig in St. Pölten, Vizepräsident beim SKN und der erste Ansprechpartner. Vergangene Woche wunderte sich Sportchef Christoph Freitag noch, warum Francis den auslaufenden Vertrag mit dem erfolgreichen Trainer Tanrivermis noch nicht zur Verlängerung freigegeben hat.

Offiziell heißt es: „Die Investoren der US-amerikanischen Holdinggesellschaft mussten nach Auftreten von Ungereimtheiten in der FC32 Gruppe die Notbremse ziehen. Und haben Paul Francis das Vertrauen entzogen. “

Alle Anteile wieder in St. Pölten

Im KURIER-Gespräch erklärt Gebauer: „FC32 hat Schwierigkeiten, wir werden kein Geld mehr bekommen.“

Die Muttergesellschaft dürfte nach der Übernahme des italienischen Zweitligisten La Spezia vor der Pleite stehen. Mit der Kündigung von FC32 hat St. Pölten die Möglichkeit bekommen, die 49 Prozent an Vereinsanteilen wieder zurückzuholen – und damit von all den durchaus guten Spielern, die FC32 verpflichtet hat, zu profitieren. Die Rechte liegen nun zu 100 Prozent in St. Pölten, dafür wird es keine letzte Saisonrate von FC 32 geben.

Allerdings muss der SKN auch weiter die Löhne zahlen können. Deswegen schlug die Bundesliga mitten im Lizenzierungsprozess Alarm.

„Wir mussten die Liga informieren und hatten bis Mittwochfrüh Zeit, die dringenden Fragen zu erklären. Das ist und gelungen“, sagt Gebauer.