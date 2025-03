Der ungewöhnliche SKN-Trainer: Schulkollege Arteta, Lehrmeister Mourinho

Deswegen ist beim NÖ-Derby in der 21. Runde ab 20.30 Uhr (live/ORF Sport+) durchaus mit einer engen Partie zu rechnen, auch wenn der Leader den Fünften in der Südstadt zu Gast hat.

Die Admira präsentiert sich von Saisonbeginn an als Titelkandidat und führt derzeit mit vier Punkten Vorsprung auf Ried die 2. Liga an.

Obwohl der Türke, der in Istanbul eine deutschsprachige Schule besucht hat, erst 35 Jahre jung ist, gibt die Trainervita einiges her: Ausbildung zum UEFA-Coach ab 2016 in England, Co-Trainer bei den Profis von Galatasaray, U-18-Trainer und italienischer Nachwuchsmeister mit AS Roma.

Prominent besetzter Trainerkurs

Tanrivermis hebt die Lehrjahre in Rom nahe dran an Jose Mourinho hervor („er hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, alles unter Kontrolle zu halten“), kann aber auch von besonderen „Schulkollegen“ erzählen: „Ich habe meinen Trainerkurs in England mit Mikel Arteta, Thierry Henry und Pep Lijnders gemacht. Mit einigen von ihnen halte ich weiterhin Kontakt.“

Seine Lieblingssysteme sind klar (4-3-3 oder 4-2-3-1), sein Stil soll manchmal auch hart sein, aber dass Stefan Nutz nach seiner Ausbootung trotzdem nur Positives über den Ex-Coach zu erzählen hatte, freut Tanrivermis besonders.