Umbruch in St. Pölten: SKN-Präsidentin geht, ihr Mann bleibt mit spusu

„Wenn wir jedes halbe Jahr einen Schritt nach vorne machen, können wir mit dem SKN in fünf Jahren auch die Champions League der Frauen gewinnen“, sagte spusu-Gründer Franz Pichler in Barcelona zum KURIER.

Groß waren die Hoffnungen, noch größer die Ansprüche. Im April 2024 hat Andrea Pichler das Präsidentenamt beim SKN übernommen. Gemeinsam mit ihrem Gatten Franz wollte das spusu-Duo die St. Pöltnerinnen nicht nur an der nationalen Spitze halten, sondern auch in Europa nach ganz oben führen.

Direkt darauf folgte gegen das groß aufspielende Barca-Team in der Champions League ein 0:7-Debakel . Ein erster Aufprall in der Realität. Auch das Hochwasser und seine für das Frauen-Team verheerenden Folgen kosteten viel Kraft und Nerven.

Eine Finanzkrise beim Serienmeister ist aber nicht in Sicht: Die spusu Sport GmbH, die 49 Prozent am Verein hält, bleibt an Bord und größter Geldgeber. Franz Pichler gab zur weiteren Verstärkung des Kaders im Winter ausdrücklich grünes Licht.