Er machte die "Wölfinnen" groß: Auszeichnung für Wilfried Schmaus

Wilfried Schmaus blickt auf eine ereignisreiche Präsidenten-Karriere zurück , vor allem verbindet man seinen Namen mit dem Erfolg des Frauenfußballs in Österreich. In den letzten Jahren haben es die SKN St.Pölten "Wölfinnen" zu internationaler Anerkennung gebracht. Erstmals war Schmaus 2008 bei den Damen des ASV Spratzern tätig, die er schließlich in einen eigenen Verein umwandelte.