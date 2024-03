„Schlamperei“: Firmen wurden zu hohe Gebühren verrechnet

Scharfe Kritik in der Causa kommt aber zudem von den Grünen. Sie fordern erneut eine Stärkung oppositioneller Kontrollrechte.

„Wenig verwunderlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die SPÖ gegen einen entsprechenden Oppositionsantrag gestimmt hat, der vorsah, Prüfaufträge an den Stadtrechnungshof nicht nur per Mehrheitsbeschluss, sondern auch per Eindrittel-Beschluss im Gemeinderat erteilen zu können“, berichtet Gemeinderat Paul Purgina.