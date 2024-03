OP-Premiere: So konnten Ärzte einem Familienvater in NÖ helfen

Die Mediziner entschlossen sich zu einer Operationsmethode, die zum ersten Mal in Niederösterreich durchgeführt wurde: die sogenannte Ross-Methode.

Bei der nach ihrem Erfinder benannten Operation wird die körpereigene Pulmonalklappe (Lungenschlagaderklappe) ausgebaut und in die Hauptschlagader eingesetzt. Benötigt wird für diesen Eingriff aber auch eine Spenderklappe.

Die Vorteile der OP-Methode

Der große Vorteil, den dieser Eingriff mit sich bringt, ist, dass der Patient in weiterer Folge keine lebenslange Blutverdünnung mehr benötigt.

Bei mechanischen Klappen kann es wiederum sein, dass Betroffene die Geräusche der Klappen hören können, was für sie eine klare Einschränkung im Alltag mit sich bringt. Die neue OP bietet also auch in diesem Bereich klare Vorzüge.