Derby-Rückkehrer Cvetkovic: Rapid-Erfolgsgarant und gefragt in Italien

Nach der Wadenverletzung im Test gegen den SKN hatte der beste Kopfballspieler noch Hoffnungen auf ein Comeback gleich gegen den WAC. Trainer Robert Klauß entschied sich für Schöller, der zweifellos großes Talent hat, aber prompt an allen Gegentoren beteiligt war.

Am Sonntag warten die Austrianer mit besonders breiter Brust und dem gesamten, ausverkauften Stadion hinter sich. Das ist ein Fall für Cvetkovic. Denn der Mentalitätsspieler ist nicht nur einer der wenigen Routiniers, sondern auch ein statistischer Erfolgsgarant .

1 von 20 Partien verloren

Der Fanliebling hat – so wie gegen den WAC – auch beim Cup-Aus gegen Stripfing und beim 0:3 bei Blau-Weiß Linz zugesehen. Beim 0:1 gegen die Linzer in Hütteldorf kam Cvetkovic erst in der Nachspielzeit, als Brechstange.

Und beim 1:3 in Nikosia machte der Kämpfer beim Pausenstand von 0:0 gegen Omonia gelb-rot-gefährdet für Schöller Platz.