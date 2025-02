Niki Wurmbrand: Rapid-Aufsteiger und Millionenmann mit Bodenhaftung

Es ist erst fünf Monate her, dass Nikolaus "Niki" Wurmbrand erstmals mit dem U-19-Nationalteam unterwegs war. Zurück in Wien wollte der Stürmer wieder mit Rapid II trainieren, bekam von Co-Trainer Stefan Kulovits per Telefon aber die Nachricht von der Beförderung zu den Profis.

„Dann ist Isak Jansson ausgefallen, plötzlich war ich gegen den WAC in der Startelf“, erzählt der Wiener von seinem Liga-Debüt in Wolfsberg am 14. September.