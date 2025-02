Rapid-Stürmer Beljo vor dem Start: "Wir können Großes erreichen"

Der beste Torschütze einer erfolgreichen Herbstsaison „wollte sich am liebsten selbst im Boden einbuddeln“. So entsetzt war Dion Beljo in Braga. Der Stürmer war nach wenigen Sekunden und einem gelungenen Haken alleine aufs leere Tor der Portugiesen gelaufen, setzte den Ball aber neben die Stange. In der nächsten Aktion kassierte Beljos Freund Lukas Grgic Rot und Rapid verlor in Unterzahl im Play-off der Europa League in Braga 1:2.

„Ich habe mich nach meiner Chance mitverantwortlich gefühlt für die Rote von Lukas“, erzählt Beljo im KURIER-Gespräch und erklärt auch gleich, warum aus dem Dämpfer kein Knacks wurde: „Es hat überhaupt keinen Vorwurf vom Team gegeben. Ich war richtig traurig, und sie haben mir geholfen.“