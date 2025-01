Rapid-Trainer Klauß: "Warum sollen die Spieler nicht vom Titel reden?"

Wo erwarten Sie mannschaftlich die größte Weiterentwicklung?

Wir wollen die Spiele, in denen wir überlegen sind, in mehr Punkte umwandeln, die wir tatsächlich holen. Das ist eine Forderung an die Spieler und auch an mich selbst.

Die Spieler klingen extrem optimistisch. Raux-Yao sieht den Meistertitel als realistisch und auch in der Conference League Chancen. Wollen Sie, dass bei Rapid wieder groß gedacht wird?

Es ist völlig okay, wenn die Spieler große Ziele verfolgen. Dafür gibt es dann auch eine sportliche Leitung, die das ganze realistisch einordnen kann. Das Beispiel Raux-Yao zeigt, dass die neuen Spieler frei sind von den Misserfolgen der Vergangenheit oder dieser „Mission 33“. Sie haben gesehen, dass wir alle Topteams der Liga plus Trabzonspor, Basaksehir und Kopenhagen geschlagen haben. Warum sollen sie also nicht vom Titel reden?