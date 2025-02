Feyenoord ist abgeblitzt: Sangare soll bei Rapid bleiben

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer eilt in diesen Tagen von Termin zu Termin. Bis Donnerstag Mitternacht läuft in Österreich noch die Transferzeit und die Spieler von Rapid sind heiß begehrt. Doch anders als in früheren Jahren muss der Klub keinen Leistungsträger verkaufen. Schon gar nicht in der Woche vor dem Start in die Meisterschaft, in der der Angriff auf Platz eins geführt werden soll.