Last-Minute-Transfers: Rapid präsentiert zwei neue Offensivkräfte

16.59 Uhr ist die entscheidende Uhrzeit. Um 17 Uhr ist Schluss, das hat die Bundesliga bei den Transferbestimmungen für 2025 entschieden.

Besonderen Stress hatte deswegen Rapid am letzten Transfertag. Gleich zwei Neuzugänge hatten am Donnerstag ihren Medizincheck zu erledigen. Dass Profis ohne eigenen Check verpflichtet werden, gilt als zu riskant. Am Ende ist es sich ausgegangen.

Lang an den LASK verkauft

Nach dem Verkauf von Christoph Lang an den LASK - der 23-Jährige hat nach einem enttäuschenden Herbst in etwa wieder das Investment von vor einem Jahr eingebracht - wurde eine Leihänderung bei Oliver Strunz bekanntgegeben. Der bei Altach enttäuschende Offensivspieler soll beim FAC versuchen, in der 2. Liga wieder Selbstvertrauen und Scorerpunkte zu sammeln.