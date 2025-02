Transferfinale bei Rapid: Kara vor Rückkehr und zwei mögliche Abgänge

In Österreich läuft die Transferzeit noch bis Donnerstag Mitternacht, und Rapid-Sportdirektor Markus Katzer hat bis dahin alle Hände voll zu tun. Wie der 45-Jährige bereits gestern im KURIER ankündigte, könnte es neben den möglichen Abgängen auch noch zwei Verstärkungen für die Grün-Weißen geben.

Der erste dieser Neuzugänge scheint nach KURIER-Informationen festzustehen: Ercan Kara , der ehemalige Rapid-Stürmer, steht vor einer Rückkehr nach Hütteldorf . Der 29-Jährige ist aktuell beim türkischen Erstligisten Samsunspor unter Vertrag und wird nach Wien zurückkehren – wohl per Leihe mit anschließender Kaufoption .

Neben dem groß gewachsenen Mittelstürmer basteln die Hütteldorfer allerdings noch an einem zweiten Last-Minute-Neuzugang für die Offensive .

Wie der türkische Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, soll die Kaufoption bei 1,5 Millionen Euro liegen. Der gebürtige Wiener ist 2022 nach 84 Pflichtspielen und 37 Toren für Rapid zu Orlando City in die MLS gewechselt. Im September 2023 zog es ihn dann in die Türkei, wo er noch bis Sommer 2026 unter Vertrag steht.

Auch Christoph Lang könnte Rapid bis Freitag noch verlassen. Laut Informationen der Oberösterreichischen Nachrichten steht der 23-Jährige vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Lask . Dort würde Lang auf seinen ehemaligen Trainer Markus Schopp treffen, mit dem er bei TSV Hartberg seine erfolgreichste Zeit in der Bundesliga verbrachte.

Auf der Abgangsseite könnte sich ebenfalls noch einiges tun. Laut dem barbadischen Journalisten Anmar Goodridge-Boyce steht Thierry Gale kurz vor einer Leihe zum polnischen Erstligisten Piast Gliwice . Die Polen sollen jedoch keine Kaufoption besitzen. Gale, der aufgrund eines Kreuzbandrisses im Februar 2024 nur neun Pflichtspiele für Rapid absolvierte, könnte so eine neue Chance in der polnischen Liga erhalten.

Vertragsauflösung bei Ferdy Druijf

Ein fixer Abgang wurde bereits bekanntgegeben: Der Vertrag mit Ferdy Druijf wurde einvernehmlich aufgelöst. Der Niederländer zog sich bei seiner Leihe zum PEC Zwolle in der Saison 2023/24 im Jänner eine schwere Knieverletzung zu, und absolvierte seither kein Spiel mehr. Insgesamt kam der 26-Jährige auf 43 Einsätze im Dress der Hütteldorfer, bei denen ihm 13 Tore gelangen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Vertragsauflösung: „Ich hoffe, dass Ferdy Druijf nach seiner in Holland erlittenen schweren Verletzung bald wieder ein erfolgreiches Comeback feiern kann und möchte ihm für seine wichtigen Tore sowie seinen Kampfgeist im Dress des SK Rapid, für den er im Kampf um einen Europacupplatz eine schmerzhafte Blessur in Kauf nahm, herzlich danken.“