Was Rapid im Finale der Transferzeit noch plant

Am Dienstag schloss in vielen europäischen Ligen das Transferfenster, in Österreich ist es noch bis Donnerstag geöffnet. Somit gibt es für die Klubs noch die Chance auf Spieler, die nicht untergekommen sind.

Ein Klub, der davon profitieren könnte, ist Rapid. Die Wiener haben nach dem vorzeitigen Leihende des verletzten Ryan Mmaee (zurück zu Stoke City) und dem Ausfall von Guido Burgstaller Handlungsbedarf in der Offensive.