SKN-Investor Francis: „Eines Tages können wir auch im Europacup mitspielen“

Das Stadion hat der SKN in den vergangenen Jahren beinahe leergespielt. Aber das Interesse in St. Pölten ist immer noch groß. Das offenbarte der überraschend volle Sitzungssaal im Rathaus der Landeshauptstadt. Bürgermeister Matthias Stadler, die neue SKN-Spitze und Investor Paul Francis luden rechtzeitig vor dem ersten Testspiel (am Samstag) gegen Rapid zum Meet&Greet. Rund 100 Wirtschaftstreibende, Partner und Lieber-nicht-mehr Sponsoren waren gekommen.

Als Francis mit seiner FC32-Gruppe im Sommer beim Zweitligisten eingestiegen war, dominierte die Skepsis. Ein Australier, der seinen ersten Verein übernimmt, sich und sein Team aber lieber im Hintergrund hält? Kann das besser funktionieren als die von Wolfsburg vorzeitig abgebrochene Kooperation mit dem SKN?