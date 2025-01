Warum Rapid und Austria wieder kooperieren und davon profitieren

Frühjahrsvorbereitung

Die Austria startete früher ins Training, weil bereits am 1. Februar das Cup-Viertelfinale in Graz gegen Sturm ansteht. Aktuell lässt Trainer Helm in der Türkei üben. Nach dem 2:1 gegen Mura wird im Rahmen des Trainingslagers noch gegen TSC aus Serbien (16.1.) getestet.

Grüne Spätstarter

Da vor Weihnachten noch gegen Kopenhagen gespielt wurde und in der Liga der WAC „erst“ am 8. Februar wartet, genehmigte Trainer Klauß den Rapidlern den spätesten Start von allen Bundesligisten. Am Wochenende fanden die Leistungstests statt. Am Montag wird ab 14.30 Uhr zur öffentlichen Einheit am Rasen im Trainingszentrum geladen.

Mehrere Transfers werden bei Rapid noch folgen.