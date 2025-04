WAC-Erfolgstrainer Kühbauer: "Damit es im Taschl raschelt"

Am Sonntag startet die Truppe von Dietmar Kühbauer zu Hause gegen Salzburg in die Rückrunde (14.30/live auf Sky). Danach wartet auf den WAC das wahrscheinlich wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte, wenn es am 1. Mai im Cup-Finale gegen Hartberg um den ersten Titel auf höchster Ebene geht. Aber was macht den WAC heuer so stark?