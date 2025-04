Wie Georg Pangl ein Comeback als BFV-Präsident geben könnte

Das Schreiben

Mittels eines Schreibens über acht A4-Seiten an alle rund 150 Fußballvereine des Burgenlands hat Pangl nun etliche Vorwürfe aus seiner Sicht richtiggestellt, die zuvor von Vizepräsident Konrad Renner gegen ihn in einem Protokoll verbreitet wurden. Renner ist jener Mann, der Pangl im November zum Rücktritt gedrängt hat – gemeinsam mit Johannes Wutzlhofer, der nach Pangls Rückzug zum Interimspräsidenten aufgestiegen ist und nun dauerhaft im Amt bleiben will.