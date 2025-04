Türöffner und Ruhepol: Wie Pröll den ÖFB auf Kurs bringen kann

Allerdings: Viel zu oft ist der österreichische Fußball zuletzt zur Bühne für Eitelkeiten geworden. Damit aufzuräumen wird die erste große Herausforderung für Josef Pröll, der zum ÖFB kommt, um den Machtkampf zwischen Vertretern einzelner Bundesländer aufzulösen. Höchste Zeit, dass man sich im größten Sportverband des Landes in Ruhe auf große Ziele fokussieren kann. Etwa die WM-Teilnahme 2026 – eine historische Chance.

Jetzt stellt sich die Frage: Warum tut man sich das an? Gründe gibt es zur Genüge. Die Liebe zum Sport sollte im Vordergrund stehen. Aber klar: Ein bisserl Prestige darf schon dazugehören, und ganz allgemein wird das Ehrenamt ohnehin viel zu selten gewürdigt. Ohne den Einsatz vieler, die sich ohne Entgelt engagieren, wäre nicht nur der Sport tot.

Dem ehemaligen Spitzenpolitiker ist zuzutrauen, diesem Amt wieder Würde zu verleihen und dafür zu sorgen, dass die Herrschaften an der Spitze des Verbandes wieder das tun, wofür sie gewählt wurden. Dass der Aufsichtsrat als Kontrollorgan agiert und nicht medial in den Vordergrund tritt, um Macht zu demonstrieren. Dass Teamchef Rangnick in seinen Ambitionen beflügelt und nicht gebremst wird.

Josef Pröll hat angekündigt, bis zu seiner Wahl am 18. Mai für Interviews nicht zur Verfügung zu stehen – das macht Sinn, nachdem sich ÖFB-Funktionäre zuletzt regelmäßig ins Out geplappert haben.