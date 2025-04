ÖFB-Votum für Pröll: Wieso die Bundesliga der große Verlierer ist

Die Bundesliga verfügt über drei Stimmen im ÖFB-Präsidium. Im Wahlausschuss, der am Mittwoch tagte, ist die Liga indes nur mit einer Person vertreten. Und zwar mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Thonhauser. Präsidentschaftskandidat Christian Jauk, der als Sturm-Boss auch im Liga-Aufsichtsrat und im ÖFB-Präsidium sitzt, war ebenso nicht involviert wie der Vorstandsvorsitzende der Liga, Christian Ebenbauer.

Und so waren die stets in eine Richtung votierenden Vertreter der Liga nicht nur letzten Endes in ihrer Stimmkraft dezimiert. Josef Pröll gewann mit sechs Stimmen – bei vier Enthaltungen.