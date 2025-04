Josef Pröll: Ein großer Name für die großen ÖFB-Baustellen

Dass Prölls Onkel Erwin Landeshauptmann und einer der mächtigsten Männer in der Partei war, sollte kein Schaden sein, machte die Sache aber kompliziert: Die beiden lagen auch im Clinch. Was sicher stimmt: Man täte dem begeisterten Jäger und dreifachen Vater Unrecht, wollte man ihn auf seinen Nachnamen reduzieren.

Allerdings gibt es einen Schönheitsfehler: Pröll hat die wichtigen Ämter bei der Austria just in jener Zeit bekleidet, als der Klub einen Schuldenberg anhäufte – den die Veilchen bis heute nur mit viel Mühe abbauen können. Hinzu kommt: In die Ära Pröll fiel auch der Beschluss der Kreditaufnahme für das Stadion – ein Kredit, der die Austria beinahe final in die Knie gezwungen hätte.

Ein früherer Mitarbeiter bei der Austria erinnert sich dennoch an Positives und bestätigt das Bild aus der Politik: "Pröll war amikal im Umgang, hemdsärmelig, menschennah und stets erreichbar." Im Mai 2021 ließ Pröll Präsident Frank Hensel und Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil wissen, dass er aus beruflichen Gründen seine Funktionen zurücklegt.

Mit dem Job des ÖFB-Chefs kehrt Josef Pröll in Bälde in den Fußball zurück. Diesmal freilich eine "Liga" höher.