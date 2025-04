Warum die Trainersuche von Rapid diesmal lange dauern wird

Kulovits kann sich darauf einstellen, die Saison als Nr. 1 fertigzumachen. Rein theoretisch hätte der 42-Jährige die Berechtigung, auch als Chefcoach zu bleiben. „Aber Kulo weiß, dass wir jetzt extern suchen“, sagt Katzer, der sich bewusst Zeit nimmt und diesmal mehr auf menschliche Komponenten achten will.

Woanders erfolgreich

Ein Grund für die längere Trainersuche liegt auch an der Shortlist von der Suche im November 2023. Was für die Suchmethoden von Rapid spricht: Alle ernsthaften Kandidaten von damals waren erfolgreich und sind mittlerweile in fixen Beschäftigungen.

Das Negative daran: Kein Name der Shortlist vor 17 Monaten könnte nun jenem von Klauß nachfolgen.