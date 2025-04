Rapid-Aus nach 17 Monaten: 7 Gründe für das Scheitern von Klauß

Was ist nach dem starken ersten Jahr beim Absturz passiert? Warum ist Klauß trotz bester Voraussetzungen am Ende doch gescheitert? Wie ist es zur schwarzen Auswärtsserie mit dem finalen 1:2 bei Blau-Weiß und sechs Liga-Pleiten in der Fremde in Folge gekommen?

Eine KURIER-Analyse mit sieben Ursachen.

Teils selbst verschuldet, teils außerhalb des Wirkungsbereichs von Robert Klauß.

Die Menschenführung

Klauß ist bei öffentlichen Auftritten eloquent, spricht drei Sprachen und war in seiner Trainerausbildung in Deutschland der Jahrgangsbeste. Doch Menschenfänger wird der stets distanzierte gebürtige Ostdeutsche keiner mehr.