Fix! Trainer Klauß ist weg - Rapid setzt auf eine Interimslösung

In Hütteldorf herrschte wieder einmal Depression. Bei der Vorstellung des neuen Rapid-Trainers ging es auch darum, was passiert, wenn die Top-6 noch weiter weg rücken und die Grünen gegen Blau-Weiß Linz verlieren.

„Und was ist, wenn wir gewinnen?“ Mit dieser Gegenfrage begann die Amtszeit von Robert Klauß .

Tatsächlich war aber immer öfter nicht mehr „Und was ist, wenn wir gewinnen?“ zu hören. Sondern „Und was ist, wenn wir verlieren?“

Nach dem bitteren Europacup-Aus gegen Djurgarden ist dann alles zusammengebrochen . Beim WAC gab es ein 1:5 und schließlich in Linz die dritte (!) Saisonniederlage in Folge gegen Blau-Weiß.

Das 1:2 war zu viel des Schlechten, neben Klauß muss auch Co-Trainer Thomas Kraus gehen.

Sportdirektor Markus Katzer hatte zuletzt an die Saisonziele erinnert. Jetzt ist sogar der fünfte Platz und damit die letzte Chance im Europacup-Play-off in Gefahr.

Der Angstgegner ist nur noch einen Punkt im Rückstand, deswegen muss Robert Klauß noch vor dem Wiedersehen mit Blau-Weiß am Sonntag in Hütteldorf gehen.

"Kader ist viel besser"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt: „Vorab möchte ich mich bei Robert Klauß und Thomas Kraus für ihren Einsatz in den letzten rund eineinhalb Jahren herzlich bedanken. Sowohl Robert als auch Tommy haben stets professionell und mit vollem Engagement gearbeitet und wir durften gemeinsam einige schöne Erlebnisse teilen, allen voran die Derbyheimsiege sowie die erfolgreichen Europacupspiele in der laufenden Saison. Bedauerlicherweise sind aber die Entwicklung der Mannschaft und folglich die Leistungen und Ergebnisse seit einigen Monaten in eine Richtung gegangen, die diesen Schritt notwendig machen."

Katzer ist nach wie vor vom Kader überzeugt: "Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader haben, der viel besser ist als es die letzten Monate scheinen mag, und wir wollen alles versuchen, um uns auch für die kommende Saison wieder für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.“