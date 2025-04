Nach Rapid-Aus: Trauer, Entschuldigungen, Verletzungen und neue Ziele

Extra sanktionieren als Rot-Sünder will der Coach Sangare nicht. „Es gibt da kein Patentrezept. Wenn es ein Trainer hätte, soll er sich bitte bei mir melden“, sagt Robert Klauß, der es mit Empathie versuchen will : „Mama ist völlig fertig. Wir müssen in den kommenden Tagen ganz eng bei ihm sein und helfen, damit er wieder Freude am Fußball findet.“

Diese Freude am Job will nach dem harten K.o. auch der Deutsche vermitteln: „Nach einer schlaflosen Nacht liegt es an uns Trainern, wieder voranzugehen. Auch wenn das Aus noch sehr wehtut.“ Denn bereits am Ostersonntag wartet auf die psychisch wie physisch angeschlagenen Hütteldorfer der nächste Mentalitätstest in Wolfsberg.

Der WAC war bislang nicht einmal ausgeruht zu schlagen: Nach der Länderspielpause gab es auswärts ein 1:1, nach der Winterpause in Hütteldorf ein 1:3.