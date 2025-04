Star-Schiedsrichter Taylor war beim Rapid-Aus wieder ein Aufreger

Es war fast zu erwarten, dass der Schiedsrichter wieder zum Thema wird in Hütteldorf. Anthony Taylor ist ein Spitzenreferee mit einer Laufbahn, die einige Kicker gerne hätten: Zwei EM-Teilnahmen, eine WM und knapp 400 Partien in der Premier League hat der Glatzkopf aus einem Ort in der Nähe von Manchester in seiner Vita.

Doch den Makel des nicht gegebenen Elfers für Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Spanien nach dem Handspiel von Cucurella wird er auch nicht mehr los.