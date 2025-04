Nach Rapid-Aus gegen Djurgarden: "Im Derby war Sangare noch der Held"

Louis Schaub meinte: „Für viele war es das Spiel des Lebens. Das wird lange wehtun. Es wird schwierig, da wieder rauszukommen.“ Zum Spiel meint der Routinier: „Ich bin stolz, wie wir in Unterzahl gekämpft haben, aber es hat nicht gereicht. Am Ende hat auch die Kraft gefehlt.“

Lukas Grgic sagte enttäuscht: „In meinem Kopf ist totale Leere. Trotzdem bin ich stolz auf diese Mannschaft. Dass in 90 oder 120 Minuten so viel Scheiß passieren kann ... Der dumme Ausschluss, wir kämpfen uns zurück. Aber vielleicht waren wir doch zu naiv. Bei solchen Europacup-Abenden muss man abgebrühter sein. Auf die Reise durch Europa können wir trotzdem stolz sein. Ich werde in der Kabine lobende Worte an die Mannschaft richten. Wir haben alles gegeben.“

"Der Mannschaft nichts vorwerfen"

Sportdirektor Markus Katzer resümierte: „Jeder hat es gesehen. Wenn so etwas nach sechs Minuten passiert, dann ist es klar, dass es über 120 Minuten schwer wird. Der Mannschaft ist nichts vorzuwerfen. Klar hatten wir im Kopf, was möglich sein könnte. Was in der Mannschaft steckt, haben wir im Derby gesehen. Da war Sangare noch der Held.“