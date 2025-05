Torjäger Zukic zum WAC-Erfolgslauf: "Wir sind alle füreinander da"

Für Wolfsberger Verhältnisse war es ein richtiges Vermögen, das man im Sommer des Vorjahres ausgab. 900.000 Euro überwiesen die Kärntner an Vojvodina Novi Sad. Und die Investition machte sich in jeder Hinsicht bezahlt: Dejan Zukic ist nicht nur Torjäger, sondern irgendwie auch das Gesicht des Erfolgslaufes, der nächsten Samstag sogar mit dem Meistertitel gekrönt werden könnte.

Dabei hat man dem mittlerweile 24-Jährigen diesen Aufstieg in dieser Dimension gar nicht zugetraut. „Als ich zum WAC kam, sagten mir viele, dass die österreichische Liga schwieriger sei als die serbische und ich mindestens zwei bis drei Monate brauchen würde, um mich anzupassen“, erinnert sich der zehnfache Liga-Torschütze und damit beste Scorer seines Teams auf 90 Minuten.at – und offenbarte damit auch schon eine Stärke. „Die größte Fähigkeit eines Spielers ist es, sich an eine neue Umgebung, die Bedingungen des Trainers und die Dynamik des Teams anzupassen. Das ist mir auf bestmögliche Weise gelungen.“

Ist es. Und davon profitiert auch das Team. Erst vor Kurzem wurde der torgefährliche Offensivmann zum zweiten Mal in seinem Leben Cupsieger (2020 gelang dies mit Vojvodina in Serbien). Mit Trainer Dietmar Kühbauer liegt er sowieso auf einer Wellenlinie. „Didi und ich haben die gleiche Mentalität – wir haben den Willen zu siegen, wir haben die gleiche Leidenschaft. Wenn wir uns anschauen, dann wissen beide von uns, was wir in diesem Moment wollen“, sagt Zukic. „Weil er wusste, was für ein Typ ich bin, wollte er mich holen. Sowie er sich als Trainer verhält, emotional und impulsiv, so ist er auch außerhalb des Rasens.“