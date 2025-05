Historische Sensation in der Bundesliga? "Haben nichts Vergleichbares"

"Eigentlich haben wir nichts Vergleichbares ", erklärte der Historiker Matthias Marschik im APA-Gespräch. Für Parallelen in der Gegenwart müsse man die Landesgrenzen verlassen. "Das wäre wie vor ein paar Jahren, als Leicester in England Meister wurde", verwies Marschik auf die Premier-League-Saison 2015/16.

Sollte der WAC in gut einer Woche tatsächlich das Double vollenden, wäre das vielleicht die größte Sensation in der Geschichte der österreichischen Fußball-Meisterschaften.

Weitere Beispiele für Sensationsmeister lieferten Eintracht Braunschweig 1966/67, Hellas Verona 1984/85 in Italien, Deportivo La Coruna 1999/2000 in Spanien, Bursaspor 2009/10 in der Türkei, HSC Montpellier 2011/12 in Frankreich oder der FC Midtjylland 2014/15 in Dänemark.

In England hatte es aber schon einmal eine ähnliche Situation gegeben: 1977/78 holte sich Nottingham Forest unter Trainer Brian Clough als Aufsteiger die Meisterschaft. Selbiges schaffte 1997/98 auch der 1. FC Kaiserslautern . Otto Rehhagel führte die "Roten Teufel" als Trainer zu dem in Deutschland bis heute einzigartigen Erfolg.

FAC triumphierte noch während Weltkrieg

In Österreich muss man in der Historie weit zurückgehen, um etwas Entsprechendes zu finden - etwa den einzigen Titel des Floridsdorfer AC 1917/18, den Marschik als Erstes erwähnte. Bis 1918 firmierte die österreichische Meisterschaft offiziell als "Niederösterreichische Meisterschaft", war aber in der Realität eine Wiener Angelegenheit. Tonangebend war damals Rapid, mit Abstrichen andere Teams wie der Wiener AC.

Als sich der SC Hakoah Wien 1924/25 zum Champion krönte, beschrieb Schriftsteller Friedrich Torberg das als "die tollste Sensation, die sich denken ließ". Und 1926/27 musste sich der außerhalb Insider-Kreisen völlig unbekannte Brigittenauer AC erst in einem Showdown in der letzten Runde dem direkten Kontrahenten Admira geschlagen geben. Davor führte der Aufsteiger lange die Tabelle an.