Bundesliga live: Vier Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg

Bei LASK gegen Hartberg geht es zwar nicht um den Abstieg. Doch um Protest: Die Linzer Fans hatten angekündigt, dem Spiel aus Protest gegen die Vereinsführung fernzubleiben.

Die Athletiker peilen im Heimspiel gegen den TSV Hartberg den achten Sieg in Folge an. Den Linzern bietet sich die Gelegenheit, für das Halbfinale im Europacup-Play-off am 26. Mai zu proben. Der Gegner dort wird mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hartberg sein.