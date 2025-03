Kühbauer: „Unser Ziel ist das Double. Alles andere wäre eine Enttäuschung“

Dietmar Kühbauer war noch nie um einen guten Spruch verlegen. Das änderte auch die Tatsache nicht, dass der WAC mit der 0:1-Niederlage gegen Salzburg Platz drei an den Vizemeister abgeben musste. Leicht verärgert sprach er nach der Partie zu den Journalisten: „Erste Halbzeit waren wir nicht existent, vor allem in den ersten 25 Minuten. Zweite Halbzeit waren wir dann besser, haben aber die Tore nicht gemacht.“ Warum das so war? „Es ist mir unerklärlich, warum wir nicht von Beginn an so gespielt haben.“ Daran, dass er wegen seiner Gelbsperre nur auf der Tribüne zuschauen durfte, habe es jedenfalls nicht gelegen.