Coole und clevere Austria: Ein Sieg der Effizienz in Tirol

So viele Punkte machen wie möglich, ehe sie nach dem Grunddurchgang geteilt werden. So hatte die Austria-Devise vor dem Gastspiel in Tirol gegen die WSG gelautet, verbunden mit der Hoffnung, vielleicht sogar als Tabellenführer in die Meistergruppe zu starten. Das gelang zwar nicht, aber die drei Zähler packte man dank eines 2:0 in Innsbruck in den Bus ein und begab sich auf die Heimfahrt nach Wien.

Den Grunddurchgang beendeten die Wiener auf Platz zwei, punktegleich mit Meister Sturm Graz und acht Zähler vor Salzburg. Soweit eine äußerst beachtliche Saison für die Violetten, die auch noch im Cup im Halbfinale engagiert sind.