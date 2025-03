Austrias Fitz unter Rangnick im ÖFB-Team? Das wäre überraschend

Meine These ist, dass Dominik Fitz’ Rolle bei der Austria derzeit nicht mit den Anforderungen im Nationalteam kompatibel ist. Eine Analyse der Daten des Portals wyscout.com zeigt, dass fünf seiner acht Tore Elfmeter sind und vier seiner neun Assists aus ruhenden Bällen stammen. Diese Zahlen werfen die Frage auf, wie er abseits von Standardsituationen im Spielverlauf agiert.

Am Dienstag gibt Ralf Rangnick seinen Kader für das Nations-League-Play-off gegen Serbien bekannt. Viele Fragen dürften sich dabei um Dominik Fitz drehen. Fans und TV-Experten fordern Austrias Regisseur ins Team. Kann es sein, dass sie sich irren?

Um die Herausforderungen zu verstehen , muss man sich Rangnicks taktische Anforderungen ansehen, insbesondere das Gegenpressing . Rangnicks Lieblingsdisziplin sieht vor, dass die Mannschaft nach einem Ballverlust sofort versucht, den Ball zurückzuerobern. Die Positionierung im Ballbesitz ist daher von hoher Bedeutung, um im Fall des Ballverlusts schnell reagieren zu können. In Rangnicks System rücken die nominellen Außenspieler, wie zuletzt Marcel Sabitzer und Romano Schmid , ins Zentrum, um dort numerische Überlegenheit zu schaffen.

Im Fall von Dominik Fitz zeigt die Analyse, dass er im Spielaufbau häufig an die Seitenlinie ausweicht. Dieses Verhalten führt dazu, dass er im Zentrum fehlt, was die Effektivität des kollektiven Gegenpressings beeinträchtigt. Zudem nimmt er sich selbst die Möglichkeit, aus einer zentraleren Position noch mehr Optionen für wertvolle Pässe zu haben. Dazu hat er im Strafraum eine geringere Präsenz, was schade ist, weil er im Torabschluss hohe Qualitäten hat.

Warum weicht Fitz nach außen aus? Möchte er dem höheren Druck im Zentrum entkommen? Handelt es sich um einen taktischen Auftrag des Trainers? Oder würde er aufgrund des Aufbauspiels der Austria in diesem zentraleren Raum – wir nennen ihn den Zwischenlinienraum – nicht genug Bälle bekommen? Spekulation. Fakt ist aber: Die Auswirkungen auf eine mögliche Rolle im Nationalteam sind deutlich.