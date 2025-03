Schon auf Platz drei - Salzburg pirscht sich heran

Die Dominanz der Salzburger in der Anfangsphase erinnerte an bessere Zeiten. Der WAC wirkte in allen Belangen überfordert. Ob es daran lag, dass die Anweisungen von Dietmar Kühbauer ausblieben? Der Trainer saß auf der Tribüne eine Gelbsperre ab. Oder daran, dass Abwehrchef Baumgartner fehlte? Oder doch daran, dass es Salzburg zu Beginn richtig gut machte. Das Pressing funktionierte, es gab viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Den ersten Sitzer vergab Nene, der den Ball völlig freistehend vor Polster am Tor vorbeischob (7.). Sein Visier besser eingestellt hatte Gloukh, der Israeli traf aus 20 Metern mit links zur verdienten Führung (13.).