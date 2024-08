Die Bank zum Erfolg: 2 Joker bescheren Salzburg 3 Punkte

Man hat im Laufe dieser noch kurzen Saison schon einige Gesichter von Red Bull Salzburg gesehen: Da war zum Beispiel eine Mannschaft, die spektakulären Offensivfußball zelebriert und den Gegner in die eigene Hälfte einschnürt, wie in den ersten 45. Minuten im Europacup auswärts gegen Twente .

LASK-Verteidiger Bogarde vertändelte den Ball, der eingewechselte Gloukh reagierte schnell und brachte den eingewechselten Yeo in Position, der aus kurzer Distanz traf.

Den Unterschied in einer sehr ausgeglichenen Partie machten die Joker . Salzburg brachte nach einer Stunde mit Gloukh, Yeo und Bidstrup drei frische Kräfte, die das Offensivspiel sofort belebten . Es dauerte nur wenige Minuten, dann lagen die Gäste auch schon mit 1:0 voran.

Das 0:1 kippte die Partie und Salzburg hatte in den letzten 30 Minuten leichtes Spiel, um den dritten Sieg im dritten Ligaspiel zu fixieren. Was noch viel mehr zählt: Erst zum zweiten Mal in den letzten 15 Pflichtspielen blieben die Salzburger ohne Gegentor.

Für den LASK, der mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet war, ist damit der Fehlstart perfekt. Nach drei Runden halten die Linzer, bei denen Jerome Boateng im Finish eingewechselt wurde, nur bei drei Punkten. Nach der Niederlage gegen Altach ging auch das zweite Heimspiel verloren.