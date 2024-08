Fußball-Bundesliga: Meister Sturm zittert sich zu drei Punkten

Eine Glanzleistung war das 1:0 in Klagenfurt , wo man im Herbst die Heimspiele in der Champions League austrägt, allerdings nicht.

Double-Gewinner Sturm Graz präsentiert sich in dieser Saison weiterhin alles andere als meisterlich. Dem Team von Christian Ilzer gelang zwar der zweite Erfolg, der kam allerdings mit viel Bauchweh und Glück zustande.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult hatte von seiner Mannschaft Laufbereitschaft und Intensität verlangt. Gesagt, getan, gelaufen.

Die gut eingestellten Kärntner machten den Grazern das Leben schwer, die in der ersten Hälfte gar nicht Sturm-like agierten und in 45 Minuten zu keiner einzigen Chance kamen. Die Suche nach spielerischen Lösungen in der Offensive blieb ohne Ergebnis.